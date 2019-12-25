К зиме в Петербурге приведут в порядок фасады почти 5 тыс. соцобъектов

Работы необходимо выполнить до 16 октября.

В Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции назначили задания на очистку фасадов порядка 5 тыс. социальных объектов, среди которых – школы, детские сады, районные администрации и другие. Работы необходимо выполнить до 16 октября.

Ответственные за содержание должны устранить повреждения штукатурного слоя, посторонние надписи и незаконные рекламные объявления. Кроме того, ГАТИ будет смотреть на состояние крыш и водосточных систем, что позволит избежать образования наледи. Это все нужно сделать до наступления холодов.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задания на уборку детских и спортивных площадок теперь назначают в цифровом формате.

Фото: Piter.TV