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К зиме в Петербурге приведут в порядок фасады почти 5 тыс. соцобъектов
Сегодня, 9:18
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К зиме в Петербурге приведут в порядок фасады почти 5 тыс. соцобъектов

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Работы необходимо выполнить до 16 октября.

В Петербурге специалисты Государственной административно-технической инспекции назначили задания на очистку фасадов порядка 5 тыс. социальных объектов, среди которых – школы, детские сады, районные администрации и другие. Работы необходимо выполнить до 16 октября. 

Ответственные за содержание должны устранить повреждения штукатурного слоя, посторонние надписи и незаконные рекламные объявления. Кроме того, ГАТИ будет смотреть на состояние крыш и водосточных систем, что позволит избежать образования наледи. Это все нужно сделать до наступления холодов. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задания на уборку детских и спортивных площадок теперь назначают в цифровом формате. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, социальные объекты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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