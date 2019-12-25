В Петербурге задания на уборку детских и спортивных площадок теперь назначают в цифровом формате

Ответственные проводят регулярные осмотры объектов.

В Петербурге задания на уборку детских и спортивных площадок впервые назначили в цифровом формате. Об этом рассказали 5 октября в Государственной административно-технической инспекции.

Ответственные проводят регулярные осмотры объектов, также они должны дважды в год комплексно проверять их содержание. В 2026 году соответствующие задачи поставили в специальной системе "Объекты городской среды".

С 5 по 30 октября необходимо отремонтировать сломанное оборудование, устранить граффити, убрать мусор и опавшую листву. Затем выгрузят фотоотчеты в форматах "до" и "после" работ.

Объекты с замечаниями будут оперативно направлены ответственным для устранения и учтены при последующем контроле, включая зимний период. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: сотрудники ГАТИ проконтролируют ход месячника по благоустройству в Петербурге.

Фото: Piter.TV