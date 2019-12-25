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В Петербурге задержали двух юных девочек-зацеперов
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В Петербурге задержали двух юных девочек-зацеперов

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По словам нарушительниц, они передвигались таким образом на поездах с разных станций и в разных направлениях.

Транспортные полицейские Петербурга установили двух несовершеннолетних девочек-зацеперов. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО 6 октября. 

Правоохранители в ходе мониторинга интернета выявили видеоролик, на котором видно, как подростки осуществляют проезд на электричке и товарном составе путем "зацепа". Ими оказались местные жительницы 13 и 14 лет. По словам нарушительниц, они передвигались таким образом на поездах с разных станций и в разных направлениях. Одна из недавних поездок была осуществлена с Рыбацкого до Ижоры. 

С девочками провели профилактическую беседу. В отношении родителей составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Все сведения переданы в территориальный орган внутренних дел и комиссию по делам несовершеннолетних. 

Ранее на Piter.TV: полиция сняла 15-летнего зацепера с поезда на станции Обухово. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: зацепинг, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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