Полиция сняла 15-летнего зацепера с поезда на станции Обухово

В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Сотрудники транспортной полиции сняли несовершеннолетнего нарушителя с высокоскоростного электропоезда, следовавшего из Петербурга в Москву. Сообщение о подростке, находящемся в межвагонном пространстве снаружи состава, поступило диспетчеру от сотрудников железнодорожной станции Обухово.

Полицейские установили личность задержанного – им оказался 15-летний житель Петербурга. Выяснилось, что он проехал таким опасным способом весь путь от Московского вокзала до технической остановки. Сотрудники транспортной безопасности предотвратили дальнейшее движение юноши и передали его правоохранителям.

Стражи правопорядка выяснили, что для подростка это далеко не первое правонарушение: за последние полгода текущего года зафиксировано уже три аналогичных случая с его участием. С молодым человеком провели профилактическую беседу об опасности подобных действий.

В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские выявили двух 14-летних зацеперов.

Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте