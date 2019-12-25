Полиция сняла 15-летнего зацепера с поезда на станции Обухово

Сотрудники транспортной полиции сняли несовершеннолетнего нарушителя с высокоскоростного электропоезда, следовавшего из Петербурга в Москву. Сообщение о подростке, находящемся в межвагонном пространстве снаружи состава, поступило диспетчеру от сотрудников железнодорожной станции Обухово.
Полицейские установили личность задержанного – им оказался 15-летний житель Петербурга. Выяснилось, что он проехал таким опасным способом весь путь от Московского вокзала до технической остановки. Сотрудники транспортной безопасности предотвратили дальнейшее движение юноши и передали его правоохранителям.
Стражи правопорядка выяснили, что для подростка это далеко не первое правонарушение: за последние полгода текущего года зафиксировано уже три аналогичных случая с его участием. С молодым человеком провели профилактическую беседу об опасности подобных действий.
В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге полицейские выявили двух 14-летних зацеперов.
Фото: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте
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