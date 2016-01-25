В Петербурге полицейские выявили двух 14-летних зацеперов

В отношении их родителей заведены административные дела.

В Петербурге транспортные полицейские установили личность подростков-зацеперов, который прокатились на электричке "Красное Село- Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)". Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Полицейские во время мониторинга Интернета в одном из мессенджеров выявили публикацию, на которой подростки занимаются зацепингом.

Правоохранителями были установлены личности нарушителей. Ими оказались двое 14-летних жителей Ленинградской области. Юноши неоднократно использовали запрещенный способ проезда на поездах. Одна из последних поездок подростков была на хвостовом вагоне электропоезда сообщением "Красное Село – Санкт-Петербург (Балтийский вокзал)". Юноши зацепились за поезд во время остановки состава на железнодорожной станции "Красное Село" и таким образом проехали до станции Горелово, находясь в пути около 9 минут.

Полицейские в присутствии родителей провели с юными нарушителями профилактическую беседу и предупредили, что увлечение "зацепингом" и "руфингом" опасно для жизни. За ненадлежащее исполнение родительстих обязанностей в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ч. 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Ранее юную девушку-зацепера поймали в Петербурге.

Видео: МАКС / Транспортная полиция СЗФО