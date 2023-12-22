Юную девушку-зацепера поймали в Петербурге

Она зацепилась за межвагонное пространство во время остановки на станции Сосновая Поляна.

В Петербурге транспортные полицейские установили личность девочки-зацепера. В отношении ее родителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, сообщили в УТ МВД России по СЗФО 10 апреля.

В дежурную часть поступила информация о том, что на электричке из Ораниенбаума заметили подростка. Нарушительницей оказалась 14-летняя местная жительница. Она зацепилась за межвагонное пространство во время остановки на станции Сосновая Поляна.

Школьница неоднократно использовала запрещенный способ проезда на поездах. С ней провели профилактическую беседу.

