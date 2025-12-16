Финансовый аналитик Беляев назвал причину нехватки денег до зарплаты

Для успешного управления финансами необходимо планировать свои расходы.

Кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" выразил мнение, что постоянная нехватка средств до зарплаты свидетельствует о неумении планировать свои финансы и формировать подушку безопасности. Он отметил, что в условиях множества соблазнительных предложений важно осознавать, что доход ограничен, и кредит не является решением проблемы.

Аналитик подчеркнул, что для успешного управления финансами необходимо планировать свои расходы. В этом планировании должно быть место и для формирования подушки безопасности, которая поможет справиться с непредвиденными расходами без обращения к дорогим заемным средствам.

Беляев также рассказал о грамотном подходе к созданию финансовой подушки. Он рекомендует откладывать 10% от дохода ежемесячно, что, по его словам, не окажет значительного влияния на текущее потребление. Эти средства следует рассматривать как первоочередной платеж, который нужно делать сразу после получения дохода.

Для хранения накоплений он советует использовать наличные, если суммы небольшие, или открывать накопительный счет в банке для более крупных сумм. Это позволит не только сохранить средства, но и заработать на процентах.

Кроме того, эксперт акцентировал внимание на важности планирования расходов. Он советует учитывать реальные доходы и расходы, а также соблюдать тайминг, чтобы избежать импульсивных покупок. По его мнению, если желание купить что-то возникло, стоит подождать неделю, так как в большинстве случаев это поможет избежать ненужных трат.

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