В США призвал власти с Банковой улицы как можно скорее начать договариваться с Москвой.

Украина должна принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта для того, чтобы избежать государственного уничтожения. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что сейчас киевский режим находится "на грани гибели" из-за острой нехватки противовоздушных систем (ПВО), ударов по необходимой для боевых действий инфраструктуре, а также ситуации, которая складывается на передовой линии.

Пришло время признать правду: прекратить разрушение Украины, остановить ненужную гибель ее людей <…> и положить конец этому конфликту. А это означает согласиться на условия России. Другого способа нет. <…> Вы либо согласитесь на жесткие условия, которые доступны сейчас, либо в конечном итоге будете уничтожены. Тогда уже никаких условий не будет. Дэниел Дэвис, эксперт

На Западе пришли в ужас от случившегося на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive