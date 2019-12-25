Дэвис: Украина будет уничтожена, если не примет условия России по конфликту

Украина должна принять условия Москвы по мирному урегулированию конфликта для того, чтобы избежать государственного уничтожения. Такое заявление сделал американский подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт заметил, что сейчас киевский режим находится "на грани гибели" из-за острой нехватки противовоздушных систем (ПВО), ударов по необходимой для боевых действий инфраструктуре, а также ситуации, которая складывается на передовой линии.
Пришло время признать правду: прекратить разрушение Украины, остановить ненужную гибель ее людей <…> и положить конец этому конфликту. А это означает согласиться на условия России. Другого способа нет. <…> Вы либо согласитесь на жесткие условия, которые доступны сейчас, либо в конечном итоге будете уничтожены. Тогда уже никаких условий не будет.
Дэниел Дэвис, эксперт
На Западе пришли в ужас от случившегося на Украине.
Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive
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