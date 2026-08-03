В США объяснили, при каком условии Украина перестанет существовать.

Украинцы могут прекратить существование как нация. Соответствующее заявление в интервью для YouTube-канала экс-полковника США Дэниела Дэвиса сделал бывший американский полковник в отставке, экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор. Иностранный специалист заметил, что речь идет о простой и понятной правде в отношении киевского режима. Если международные союзники предоставят властям еще средства для того, что страна продержится еще один или два месяца, либо Украина просто перестанет существовать.

Если мы дадим им что-то, чтобы они продержались еще месяц-другой, половину из этого украдут, и эти деньги навсегда окажутся на частных банковских счетах. <…> Украина разрушена, с этой нацией покончено. Дуглас Макгрегор, эксперт

В США уверены, что действующие украинские власти беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент.

Аналитик Макгрегор: ВС России быстро уничтожает все, что ВСУ выводят на поле боя.

Фото и видео: / YouTube Daniel Davis / Deep Dive