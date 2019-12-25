Российские военные ударили по американскому заводу дронов в Киеве

Авторы The Guardian сообщили об атаке по предприятию Terminal Autonomy.

Вооруженные силы России на прошлой неделе совершили удар баллистической ракетой по заводу, производящему беспилотники и расположенному на территории Киева. Согласно сведениям британских журналистов из газеты The Guardian, данное предприятие принадлежит американской компании Terminal Autonomy, зарегистрированной в штате Делавэр. В статье упоминается, что речь идет об объекте Terminal Autonomy. В СМИ подчеркнули, что, речь может идти о первом подобном случае за все время регионального вооруженного конфликта с Москвой, когда Россия нацелилась на американскую компанию, размещенную на Украине. Близкий к компании источник заявил прессе, что на заводе производят высокоточные БПЛА для нанесения "глубоких" ударов по врагу. На устройствах есть точные системами наведения, которые устойчивы к российским сигналам радиопомех. Другой информатор издания указал, что жертв после атаки удалось избежать.

Напомним, что Terminal Autonomy — термин, которым называют заключительную фазу атаки дрона-камикадзе. В этот момент искусственный интеллект (ИИ берет) на себя управление беспилотником, так как силы обороны противника начинают глушить радиоволны и мобильную связь вокруг. На сайте американской компании указано том, что сотрудники работают над управляемыми искусственным интеллектом барражирующими боеприпасами и высокоточными боеприпасами, которые уже находятся на действительной службе "против вражеских объектов на передовой линии".

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Фото: pxhere.com