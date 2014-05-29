Американец вспомнил о своей встрече с Михаилом Пиотровским.

Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук объяснил, что во время своей июньской рабочей поездки в Санкт-Петербург не ожидал увидеть последствия атак Вооруженных сил Украины по "такому утонченному и прекрасному городу". Соответствующий комментарий иностранный представитель сделал журналистам информационного агентства "РИА Новости". Известно, что американец посетил с визитом Северную столицу России во главе делегации от Вашингтона для участия в Петербургском международном экономическом форуме. В день атаки БПЛА ВСУ он двигался через Дворцовую площадь на встречу с директором музея "Эрмитаж" Михаилом Пиотровским. Событие состоялось в Зимнем дворце.

Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти последствия удара БПЛА были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе. Родни Кук, глава Комиссии США по изящным искусствам

Также Родни Кук высоко оценил состояние городских зданий, а также общую атмосферу Санкт-Петербурга. По его словам, сейчас город выглядит прекраснее, чем когда-либо ранее.

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Фото: Piter.tv