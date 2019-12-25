Ленобласть признана регионом с развитым пивным туризмом

Также увеличился спрос и на загородные дома и квартиры (+9%).

В России гастрономический туризм расширяется за счет новых форматов, и один из них – пивной туризм. По информации сервиса "Авито Путешествия", интерес к поездкам в регионы с пивоваренными традициями уже заметен. В частности, крафтовая культура развивается быстрыми темпами в Московской и Ленинградской областях. Вместе с тем там увеличился спрос и на загородные дома и квартиры (+9%).

При этом самый заметный рост зафиксирован у Нижегородской и Новосибирской областей, где дома бронируют на 19% и 15% чаще, чем прошлым летом. В Нижегородской области расположен старейший завод, где варят пиво с XVIII века, а Новосибирск называют центром крафтовой революции.

В среднем дом на природе в "пивных" регионах обходится в 12,7 тыс. рублей за ночь, средняя стоимость квартиры – 4,3 тыс. рублей.

Пивной туризм сегодня формируется как самостоятельное направление гастротуризма. В областях с богатой пивоваренной традицией есть и исторические заводы, и современные крафтовые производства, и локальные сорта, которые не найти за пределами региона. Анастасия Бардина, руководитель направления "Привлечение гостей"

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