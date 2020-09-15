В Петербурге 19 августа выпало более трети месячной нормы осадков

До конца дня выпадет еще 20 мм дождя, передают синоптики.

В Петербурге с начала суток 19 августа выпало более трети месячной нормы осадков. В настоящее время система водоотведения "Водоканала" работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, сообщили в предприятии.

Максимальное количество осадков зафиксировано в Колпинском (31 мм), Пушкинском (29,8 мм), Красносельском (26,9 мм), Петродворцовом (25 мм) и Московском (22,6 мм) районах. До конца дня выпадет еще 20 мм дождя, передают синоптики.

На некоторых участках образовались подтопления.

Система водоотведения "Водоканала" находится в исправном состоянии и была заранее подготовлена к приему осадков. В большинстве случаев канализация самостоятельно принимает весь объем стоков, но при таком количестве дождя система водоотведения начинает работать в режиме максимальной гидравлической нагрузки, поэтому на улицах города могут возникать временные скопления воды. После окончания дождя она полностью принимается канализацией. Пресс-служба "Водоканала"

Сейчас дежурят 73 бригады. Под особым контролем находятся территории около социальных объектов, остановок, станций метро и крупные перекрестки. О подтоплениях можно заявить по телефонам: 004 и 576-14-83.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге объявили "желтый" уровень опасности.

Фото: пресс-служба "Водоканала"