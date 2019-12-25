В Петербурге за день выпало более 19 мм осадков

Сильнее всего дождь прошел в Курортном районе, где за 20 минут выпало свыше 13 мм воды.

В Петербурге вечером 13 сентября местами прошли сильные дожди. В отдельных районах города количество выпавших осадков превысило 19 мм, сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Наибольший объем осадков зафиксировали в Курортном районе. Там выпало 19,31 мм дождя. При этом максимальная интенсивность осадков достигла 13,18 мм за 20 минут.

В "Водоканале" сообщили, что городская система водоотведения находится в исправном состоянии и готова принимать дождевой сток. При обычном количестве осадков канализационная сеть справляется со всем поступающим объемом воды.

При сильном ливне количество дождевого стока может временно превышать пропускную способность водоприемных устройств и отдельных участков сети. В таких случаях на улицах могут появляться скопления воды. В предприятии подчеркнули, что после снижения интенсивности дождя вода постепенно уходит в систему водоотведения.

Для оперативного реагирования на возможные последствия непогоды в Петербурге дежурят аварийные бригады "Водоканала". Специалисты готовы выезжать на места, где потребуется дополнительное внимание к работе городской системы водоотведения.

Жителей города призвали сообщать о скоплениях воды на дорогах круглосуточно по телефонам 004 и 576-14-83.

Ранее мы сообщили о том, что температура ниже нормы сохранится в Петербурге в пятницу.

Фото: Piter.TV