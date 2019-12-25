Кронштадт и Леон отметили юбилей соглашения о сотрудничестве.

Кронштадт и никарагуанский город Леон отметили 5-летие со дня установления побратимских связей. Торжественное мероприятие прошло в Леоне при участии представителей мэрии города, Русского дома в Никарагуа, посольства России и администрации Кронштадта.

Соглашение о побратимстве и сотрудничестве между Кронштадтом и Леоном было подписано 30 сентября 2021 года. Документ предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной и социальной сферах.

В честь пятилетия на стене мэрии Леона открыли памятную табличку, после чего участники возложили цветочные венки. Для гостей также исполнили традиционный танец муниципалитета Леона "Гигантона", а в городском муниципальном театре состоялся праздничный концерт.

Глава администрации Кронштадта Андрей Кононов направил участникам мероприятия видеопоздравление. Мэр Леона Гиссела Лакайо Медрано рассказала о результатах сотрудничества и дальнейших планах. Среди них — студенческие обмены, открытие курсов русского языка и создание мурала.

Отдельная часть мероприятия была посвящена годовщине воссоединения новых регионов с Россией. Гостям показали документальный фильм RT "Сердцебиение Новороссии", посвященный восстановлению мирной жизни в этих регионах.

В лобби театра также представили фотовыставку журналиста Сергея Венявского. Экспозиция включала карты, фотографии и исторические материалы о ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.