День снятия блокады Ленинграда: воспоминания Валерии Николаевны Беловой

В День снятия блокады Ленинграда жители Петербурга вспоминают героизм и мужество детей и взрослых, переживших страшные годы блокады. Ребенок блокады Валерия Николаевна Белова поделилась с нами воспоминаниями о голоде, бомбежках и суровой жизни в блокадном Ленинграде.

Сегодня Санкт-Петербург живет обычной жизнью: люди спешат по своим делам, туристы любуются архитектурой города. Но за привычной суетой улиц скрывается история, которую невозможно забыть. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, оставила неизгладимый след в судьбах его жителей.

Валерия Николаевна Белова — ребенок блокады Ленинграда, сегодня живет в Казахстане и приезжает в Петербург лишь на 9 Мая и на День снятия блокады. Она носит медаль "Житель блокадного Ленинграда" и хранит воспоминания о страшных событиях того времени.

Во время блокады самым страшным был голод. Помимо всех бомбежек, это тоже было ужасно. Был голод, когда тебе хочется есть, а есть нечего. Это очень страшно. Ничего нет страшнее голода и бомбардировок, когда над головой летят снаряды, и ты прячешься, не зная, куда спрятаться, — вспоминает Валерия Николаевна.

Детство в блокадном Ленинграде было невероятно тяжелым. Только зимой 1941–1942 годов ежедневно умирали тысячи ленинградцев от голода и холода. Люди достигали крайней степени истощения, а в пищу шла земля, перемешанная с сахаром, или супы из ремней и столярного клея.

Помню, когда мама уходила за хлебом, она могла стоять в очереди целый день и приходила только поздно вечером с маленьким кусочком хлеба. Мы ели его осторожно, чтобы ни крошки не потерять. Было страшно, если хлеб упадет, приходилось искать каждую крошку, — рассказывает Валерия Николаевна.

Жизнь детей блокады проходила под постоянными бомбежками и взрывами. Семья Валерии жила на разных адресах, включая квартиру на Пяти углах и дом в Озерках. Однажды взрывом полностью снесло стену дома: мебель осталась на месте, но наружная стена исчезла.

Когда я была маленькой, если сильно бомбили, прятала голову под подушку. Казалось, так будет безопаснее. Но взрывы я помню, видела их, и это было очень страшно, — говорит Валерия Николаевна.

Несмотря на пережитое, Валерия Николаевна стремится донести важный урок будущим поколениям:

Для тех, кто сейчас живет и не знает ужаса войны, я хочу, чтобы они никогда не слышали и не видели войны. Чтобы все берегли мир, дети заботились о родителях и стариках.

Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944 года. Сейчас, спустя десятилетия, жители Петербурга чтят память тех, кто мужественно сражался и выжил в самых страшных условиях, а истории людей, таких как Валерия Николаевна Белова, напоминают о цене, которую пришлось заплатить за жизнь и мир.

Фото: Личный архив Валерии Николаевны Беловой