В Петропавловской крепости 27 января проведут акцию "Блокадный свет"

В историческом здании представят оружие 1940-х годов, предметы военного быта, исторические фотографии.

В четверг, 27 января, в Петропавловской крепости пройдет акция "Блокадный свет". Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Инициатором мероприятия стало студенческое объединение BSTULife Военмеха. Молодежь подготовила выставку, на которой посетители увидят оружие 1940-х годов, предметы военного быта, исторические фотографии. В этот день горожане услышат песни и стихи военных лет и смогут погрузиться в тему благодаря интерактивным элементам. В 19:59 участники акции включат фонарики и направят их вверх, что будет символизировать освобождение Ленинграда от блокады.

Ранее на Piter.tv сообщили, что музей железных дорог России открывает выставку "Первый поезд – дорога к Победе". А на Смоленском кладбище создают мемориал в память детей, погибших в блокадном Ленинграде.

Фото: Piter.tv