Музей железных дорог России открывает выставку "Первый поезд – дорога к Победе"

Выставка откроется в Петропавловской крепости.

В понедельник, 24 января, в Петропавловской крепости открывается стендовая выставка "Первый поезд – дорога к Победе", сообщили в пресс-службе российского Музея железных дорог.

Выставка расположится под открытым небом на Соборной площади. На восьми стендах представят архивные фотографии, рассказывающие о значении "Дороги Победы", о мужестве и стойкости железнодорожников, а также о прибытии в Ленинград первого после прорыва блокады поезда.

Посетителям станет известно, как построили спасательную линию, увидят лица и узнают имена героев, руководителей, женщин – "живых светофоров", железнодорожников.

Помимо этого на Финляндском вокзале с 5 по 7 февраля будет организована выставка предметов военного времени.

Фото: Музей железных дорог России / Вконтакте