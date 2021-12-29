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Музей железных дорог России открывает выставку "Первый поезд – дорога к Победе"
Сегодня, 17:53
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Музей железных дорог России открывает выставку "Первый поезд – дорога к Победе"

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Выставка откроется в Петропавловской крепости.

В понедельник, 24 января, в Петропавловской крепости открывается стендовая выставка "Первый поезд – дорога к Победе", сообщили в пресс-службе российского Музея железных дорог.

Выставка расположится под открытым небом на Соборной площади. На восьми стендах представят архивные фотографии, рассказывающие о значении "Дороги Победы", о мужестве и стойкости железнодорожников, а также о прибытии в Ленинград первого после прорыва блокады поезда.

Посетителям станет известно, как построили спасательную линию, увидят лица и узнают имена героев, руководителей, женщин – "живых светофоров", железнодорожников.

Помимо этого на Финляндском вокзале с 5 по 7 февраля будет организована выставка предметов военного времени.

Фото: Музей железных дорог России / Вконтакте

Теги: музей железных дорог россии, первый поезд дорога к победе, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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