85 лет назад началась блокада Ленинграда: на Пискаревском кладбище почтили память погибших

Памятные мероприятия 8 сентября проходят на разных площадках Петербурга.

8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Немецко-фашистские войска перерезали сухопутные пути, связывавшие город с остальной частью страны. В 2026 году исполнилось 85 лет с начала одного из самых трагических периодов в истории Ленинграда. В День памяти жертв блокады на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония, рассказали в Смольном.

Венок к подножию монумента "Мать-Родина" от имени президента России возложил полномочный представитель главы государства в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя. Вместе с ним память погибших защитников и жителей блокадного города почтили губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, представители ветеранских организаций, участники специальной военной операции, общественные деятели и представители конфессий.

В церемонии также приняли участие члены городского правительства, депутаты ЗакСа, представители Ленинградской области, Конституционного суда России, Военно-Морского Флота, Ленинградского военного округа, Росгвардии, а также молодёжных и патриотических организаций.

После завершения церемонии Игорь Руденя, Александр Беглов и Александр Бельский возложили цветы к Вечному огню. Губернатор Петербурга также осмотрел выставку "Фронтовой рисунок". На ней представлены репродукции картин, графических работ и агитационных плакатов из фондов Музея обороны и блокады Ленинграда. Авторами произведений стали фронтовые художники Василий Николаев, Павел Кондратьев, Александр Трошичев, Николай Пильщиков, Павел Аб, Лев Коростышевский, Юрий Непринцев, Григорий Лавров и Евгений Коган.

Памятные мероприятия 8 сентября проходят на разных площадках Петербурга. Цветы возлагают на Серафимовском, Смоленском и Богословском кладбищах, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы и Триумфальной Арки Победы в Красном Селе.

Утром жители города также почтили память погибших у мемориальной доски "Героизму и мужеству ленинградцев" на доме № 14 на Невском проспекте. В Соляном переулке у Музея обороны и блокады Ленинграда сегодня состоится памятный концерт. Вечером в Большом концертном зале "Октябрьский" пройдет концерт-реквием "Каждый третий".

Фото: Смольный