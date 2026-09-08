У Витебского вокзала раздали спецвыпуск газеты "Петербургский дневник"

Выбор места проведения символичен: именно здесь, у Витебского вокзала, в годы войны работал один из семи эвакуационных пунктов.

Сегодня утром, в День памяти жертв блокады Ленинграда, состоялась памятная акция у станции метро "Пушкинская" и здания Витебского вокзала. Сотрудники газеты "Петербургский дневник" совместно с активистами движения "Бессмертный полк России" вручили горожанам и гостям города специальный выпуск издания и исторические оливково-зеленые ленты.

Выбор места проведения символичен: именно здесь, у Витебского вокзала, в годы войны работал один из семи эвакуационных пунктов. В то время как станция метро "Пушкинская" открылась только в 1956 году, вокзал принимал прибывающих в город и отправлял ленинградцев в эвакуацию. Его сотрудники проявляли героизм, работая в тяжелейших условиях и бережно сохраняя интерьеры здания.

Руководитель штаба регионального отделения "Бессмертного полка России" в Санкт-Петербурге и главный редактор "Петербургского дневника" Кирилл Смирнов отметил, что подобные встречи стали доброй традицией.

Фото: "Петербургский дневник" (Ульяна Жукова)