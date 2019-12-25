Петербургские архивы приняли тысячи новых документов о Великой Отечественной войне и блокаде

Параллельно по поручению губернатора города продолжается формирование народного блокадного фонда.

Архивный комитет Петербурга в текущем году передал на государственное хранение 3856 дел, посвященных истории Великой Отечественной войны и обороне Ленинграда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, среди принятых материалов – личные дела студентов и преподавателей Ленинградского университета военного и предвоенного периодов, а также документы заводских работников.

Параллельно по поручению губернатора города продолжается формирование народного блокадного фонда. Любой житель, в чьей семье сохранилась память о тех событиях, может передать материалы для пополнения коллекции.

Только за 2026 год архивисты приняли 11 новых исторических свидетельств. В их числе – воспоминания ветеранов-фронтовиков 63-й Гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной стрелковой дивизии, мемуары жителей блокадного города, которые во время войны были воспитанниками детских домов, фотографии, дневники и письма того времени. Работа по приему, систематизации и оцифровке поступающих документов не прекращается.

Ранее мы сообщили о том, что в Геническом ЦДК открылась выставка о Ленобласти в годы войны.

Фото: Magnific