Более 180 документов о блокаде и трагедиях ВОВ представили в Херсонской области.

В Геническом центре культуры и досуга открылась выставка архивных документов "Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны". Экспозиция включает более 180 материалов, отражающих трагические страницы истории, в том числе блокаду Ленинграда. Выставка предоставлена официальным представительством губернатора и правительства Ленинградской области в ДНР и будет показана во всех новых регионах России.

Министр культуры Херсонской области Артем Лагойский отметил, что память о Великой Отечественной войне сакральна и останется генетическим кодом народа на многие поколения. Он подчеркнул, что тема блокады сегодня особенно актуальна, поскольку нацистский режим Украины пытается устроить блокаду Крымскому полуострову.

Ранее в Чаплинке уже была открыта выставка "Герои освобожденной Херсонщины". Новая экспозиция продолжает цикл патриотических мероприятий в освобождённых территориях.