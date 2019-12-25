В старейшей школе Петербурга после ремонта нашли уникальные фрески

Реставраторы раскрыли 18 слоёв краски и обнаружили библейские сюжеты.

В Петербурге завершился капитальный ремонт школы №321, расположенной в историческом здании Благородного пансиона на улице Чайковского. Образовательное учреждение, являющееся одним из старейших в городе и объектом культурного наследия, готово к приёму учеников с 1 сентября. В ходе масштабных работ под слоями краски были обнаружены уникальные фрески XIX века, пишет ТАСС.

Глава администрации Центрального района Александр Векслер отметил, что программа "Все возможности – детям" реализуется в полном объёме. Школа полностью укомплектована и готова к учебному году. Генеральный директор компании-подрядчика Александр Чертищев рассказал, что перед началом реставрации провели глубокий архивный анализ. При пробных расчистках, сняв до 18 слоёв краски, специалисты выявили фрески на втором этаже и в купольной части. Все они внесены в реестр охранных обязательств и законсервированы.

Руководитель школьного музея Ирина Косарева пояснила, что здание когда-то было домовым храмом во имя Преображения Господня. Среди открытых сюжетов — изображения детей, слушающих Иисуса Христа, и беседа двенадцатилетнего Иисуса с учителями в храме. Ранее в купольной части размещался малый спортивный зал, теперь там будет музей.

Ремонт, начавшийся в 2024 году, полностью модернизировал инженерные системы: вентиляцию, освещение, отопление, электроснабжение и пожарную безопасность. При этом сохранены исторические элементы — колонны вестибюля, метлахская плитка, окна и двери. Проектная мощность школы после обновления — 520 учащихся (22 класса).

С 1 сентября здесь заработают профильные классы гуманитарного (психолого-педагогического) и информационно-технологического направлений в партнёрстве с РГПУ им. Герцена и СПбГАСУ. В здании оборудованы современные кабинеты, лаборатории химии и биологии, мастерские, музейно-педагогический комплекс, спортивные и гимнастические залы.

Ранее на Piter.TV: после карантина заработала петербургская школа №39.

Фото: пресс-служба Смольного