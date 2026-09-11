Выставка работ фотографа Саввы Приходько заработала в Доме журналиста

Автор показал узнаваемые места, сделав акцент на деталях.

Новая выставка открылась в Доме журналиста. На экспозиции представлены работы молодого фотографа Саввы Приходько, пишет 11 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

Автор показал узнаваемые места, сделав акцент на деталях. По его словам, это возможность остановиться и посмотреть на город по-новому.

В этом и есть особый, наверное, шарм и интерес, и некая, может быть, деликатность, в том, что этими ограниченными средствами, компетенциями, которые есть в руках каждого фотографа, как у музыканта есть семь нот, показать этот мир через объектив своего фотоаппарата. Андрей Ильин, директор Дома журналиста

Выставка стала третьей для фотографа, с ней получится ознакомиться до 25 сентября.

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга открылась новая смотровая площадка.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"