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Выставка работ фотографа Саввы Приходько заработала в Доме журналиста
Сегодня, 9:16
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Выставка работ фотографа Саввы Приходько заработала в Доме журналиста

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Автор показал узнаваемые места, сделав акцент на деталях.

Новая выставка открылась в Доме журналиста. На экспозиции представлены работы молодого фотографа Саввы Приходько, пишет 11 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

Автор показал узнаваемые места, сделав акцент на деталях. По его словам, это возможность остановиться и посмотреть на город по-новому. 

В этом и есть особый, наверное, шарм и интерес, и некая, может быть, деликатность, в том, что этими ограниченными средствами, компетенциями, которые есть в руках каждого фотографа, как у музыканта есть семь нот, показать этот мир через объектив своего фотоаппарата. 

Андрей Ильин, директор Дома журналиста 

Выставка стала третьей для фотографа, с ней получится ознакомиться до 25 сентября. 

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга открылась новая смотровая площадка. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: выставка, дом журналиста
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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