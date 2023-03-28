Петербург с высоты: в центре города открылась новая смотровая площадка

Исаакий, Петропавловка, Лахта-центр и Спас на Крови — теперь их можно увидеть с нового ракурса. В центре Петербурга, на пятом этаже ТРК "ПИК", открылась всесезонная смотровая площадка фиджитал-музея Futurione Emotions. Свободный вход, панорамные окна и аудиогид — всё, чтобы заново влюбиться в город.

Исаакиевский, Казанский, Спас на Крови, Лахта, а под ногами Садовая. Улица, по которой ходили известнейшие писатели, композиторы, художники. В Петербурге открылась новая смотровая площадка на пятом этаже ТРК "ПИК". Высота не самая большая, но вид такой, что дух захватывает с первой секунды.

Здесь есть уникальная особенность – это сама высота. 20 метров. Это так называемая небесная линия Санкт-Петербурга, которая позволяет практически вблизи рассмотреть крыши и в то же время увидеть невероятную панораму с городскими доминантами. Екатерина Курмачева, директор по связям с общественностью арт-пространства Futurione Emotions

Площадка только открылась, а романтика Петербурга уже пропитала ее полностью. Создатели пространства отмечают, эта точка точно станет любимым местом для проведения свадебных фотосессий или же для самого торжества.

Как любая замечательная локация, очень атмосферная, то, конечно, она привлекает больше всего романтиков. И мы коллегам предложили сделать эту площадку самой романтичной в Петербурге, потому что вид — правда, на миллион впечатлений. И как раз для свадебного туризма, свадебного путешествия в Петербург эта площадка очень даже подходит. И мы были бы рады, если именно открытие этой площадки и такого вида позволило бы нашим будущим гостям спланировать его не только для впечатлений, но и для самого торжественного дня своей жизни. Яна Макшина, генеральный директор городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга

Трёхметровые панорамные окна, автоматическая крыша, бинокль. Все это бесплатно для гостей и жителей города. Вишенкой стал аудиогид. Он рассказывает о городских доминантах, а создала его искусствовед Елена Королькова.

Попасть на смотровую площадку можно двумя способами: после посещения фиджитал-экспозиции или через отдельный арт-холл, где работает групповая выставка "Петербург. Точка зрения".

Все экспозиции, работы всех авторов, они очень сильно отличаются, они очень разные. И мне кажется, это безумно интересно для зрителя окунуться в такой многослойный разговор на тему "Петербург. Точка зрения" . Целью было дать возможность зрителю сначала познакомиться со знакомым городом, соприкоснувшись с взглядом художников разных, а затем найти свой Петербург и свою точку зрения. Анастасия Гурлёва, куратор выставочного проекта "Петербург. Точка зрения"

В экспозиции собрано более 40 работ пяти авторов. Каждый из них показывает город через свою призму — живопись, акварель, фотографию.

Экспозиция называется "Ускользающий Петербург". Это о том, что каждый момент в нашем городе – это как неповторимая симфония. Для меня Петербург, он особенный, особенный. И в нем пробуждается вот это вот фантасмагория, когда мы именно за счет тьмы, некой такой тьмы, находящей на наш достаточно мистический город, можем увидеть свет. Как он буквально его пронзает и показывает нам абсолютно с удивительной стороны город, которым мы можем вдохновляться и просто его любить. Марина Зуева, участница выставки, член Союза художников России

Завершится выставка в конце января, а вот смотровая площадка будет работать круглогодично с 10 утра до 22 вечера.

Материал подготовили Дария Захарова и Дмитрий Бутырин для Piter.tv

Видео: Piter.TV