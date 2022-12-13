В Высоцке начинается строительство смотровой площадки на скале

Подрядчик обязан выполнить работы до 1 сентября 2023 года.

В Высоцке (Выборгский район Ленобласти) начинается строительство новой смотровой площадки. Она разместится на скале у Финского залива – недалеко от улицы Портовая, по дороге к крепости Тронгзунд. Работы проводятся в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщила администрация Выборгского района.

Первый этап строительства начнётся уже 31 марта. Подрядчик обязан выполнить работы до 1 сентября 2023 года.

За 5 лет работы программы "Формирование комфортной городской среды" был открыт первый в городе сквер, который получил название Центральный, прибрежная полоса по ул. Портовой превратилась в Портовую набережную; благоустроен мемориал (памятный знак десанту на острова Выборгского залива), сквер Победы, где установлены гранитные плиты с именами героев и информационные стенды, посвященные событиям военных лет.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО; пресс-служба администрации Высоцкого городского поселения