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В Сочи спасли упавшую со скалы туристку

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Ее эвакуировали на носилках через реку к тропе и передали врачам.

В Сочи спасли упавшую со скалы туристку. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 30 июня. Женщина отправилась вместе с мужчиной в лес. Там пострадавшая упала с высоты 10 метров. Прибывшие на место специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России нашли туристку выше слияния рек Сочи и Агвы. Ее эвакуировали на носилках через реку к тропе и передали врачам.

Ранее мы сообщали, что в Бийске автобус сбил двух человек на остановке.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, падение, скала, сочи, туристка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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