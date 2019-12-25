Житель Сочи залил системы оповещения пеной из-за панических атак жены

Мужчина получил условный срок.

В Сочи горожанин залил монтажной пеной четыре рупора городской системы оповещения, чтобы облегчить страдания супруги от панических атак. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Инцидент произошел в июне 2026 года. Житель Сочи повредил на улице Мостовой устройства, которые предупреждают население об угрозах и чрезвычайных ситуациях. После того, как пена застыла, раструбы сирен были заблокированы, тем самым системы оповещения вышли из строя. Ущерб городскому бюджету оценили в 67 492 рубля.

Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел оградить жену от панических атак, которые у нее вызывал вой сирен. Суд назначил сочинцу наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)