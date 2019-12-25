"Неосознанный вандализм" в Петербурге сократился на 90% благодаря ИИ

Как только нейросеть фиксирует попытку прикоснуться к памятнику или совершить иное потенциально опасное действие, система немедленно воспроизводит звуковое предупреждение.

В Петербурге успешно завершились испытания инновационной цифровой системы защиты памятников. С января 2026 года бюст знаменитого путешественника Николая Пржевальского в Александровском саду охраняет комплекс, состоящий из камер с видеоаналитикой и модуля голосового оповещения, информирует пресс-служба Смольного.

Искусственный интеллект в автоматическом режиме отслеживает действия посетителей. Как только нейросеть фиксирует попытку прикоснуться к памятнику или совершить иное потенциально опасное действие, система немедленно воспроизводит звуковое предупреждение.

Результаты пилотного проекта превзошли ожидания: за полгода эксплуатации количество случаев "неосознанного вандализма" сократилось на 90%. Подавляющее большинство туристов, желающих потереть бронзового верблюда "на удачу", отказывались от своего намерения сразу после срабатывания голосового сигнала. Губернатор Александр Беглов высоко оценил потенциал технологии, подчеркнув, что Петербург ставит высокие технологии на службу сохранению культурного наследия. По его словам, возможности искусственного интеллекта позволяют почти полностью исключить непредумышленную порчу памятников, что особенно актуально в условиях растущего туристического потока.

В настоящее время к системе видеоаналитики уже подключены более 40 памятников города. Готовится перечень новых объектов для первоочередной защиты. Кроме того, в ближайших планах – внедрение дополнительного голосового модуля на основе ИИ, который будет выполнять функции городского аудиогида.

Ранее Беглов рассказал о реставрации знаковых зданий и благоустройстве парков в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга