Беглов рассказал о реставрации знаковых зданий и благоустройстве парков в Петербурге

Власти ведут активную работу по восстановлению жилых домов-памятников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов представил отчёт о реализации программы "Сохранение исторического наследия", которая является одним из ключевых направлений стратегии "10 приоритетов" городского правительства. Подробности градоначальник рассказал в еженедельном обращении к жителям Северной столицы.

Власти ведут активную работу по восстановлению жилых домов-памятников. В частности, ведутся реставрационные работы на фасаде дома Дернова у Таврического сада и завершается восстановление утраченных элементов декора на доме Чаплина (угол Невского и Большой Морской). Кроме того, стартовала реставрация Дома актёра на Невском проспекте. Также выдано разрешение на реставрацию монументальной живописи в церкви иконы Божией Матери "Милующая" на Васильевском острове. В день рождения Анны Ахматовой была открыта историческа лестница в Фонтанном доме.

Помимо сохранения истории, город фокусируется на повышении комфорта для жителей в рамках приоритета "Комфорт и уют в городе". Адреса для благоустройства выбираются совместно с петербуржцами. По итогам VI Всероссийского онлайн-голосования, в котором приняли участие 632 тысячи человек, большинство голосов получила территория парка в Красногвардейском районе (восточнее домов 5, 7 и 11 по аллее Евгения Шварца). На выбранной территории планируется создать современное общественное пространство с развитой пешеходной инфраструктурой, зонами тихого отдыха, новыми дорожками и озеленением. Проект также предусматривает установку малых архитектурных форм.

Ранее мы сообщили о том, что владельцев здания бывшего Старо-Александровского рынка обязали вернуть ему исторический облик.

Фото: Правительство Петербурга