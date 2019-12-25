В Фонтанном доме открыли отреставрированную лестницу

Подлинные кованые перила конца XIX века и поручни из ясеня были сохранены, а дверям вернули их исторический белый цвет, убрав поздние слои краски.

В Петербурге для посетителей открылась отреставрированная историческая лестница, ведущая к квартире №44 в Фонтанном Доме. Именно здесь с середины 1920-х годов до 1952 года жила великая поэтесса Анна Ахматова. Открытие лестницы было приурочено ко дню её рождения, сообщает пресс-служба Смольного.

Во время реставрации специалисты провели комплекс работ, включая восстановление ступеней и подоконников из путиловского известняка, а также расчистку деревянных оконных элементов, которые открывают вид на сад Фонтанного Дома. Подлинные кованые перила конца XIX века и поручни из ясеня были сохранены, а дверям вернули их исторический белый цвет, убрав поздние слои краски.

Сохранение исторического наследия – один из 10 приоритетов развития города, в рамках которого роволится комплексная реставрация достопримечательностей и исторических зданий. Предмет особой заботы – места памяти, связанные с великими людьми. Анна Ахматова стала символом Северной столицы, олицетворением несломленного духа петербуржцев и ленинградцев. Каждый восстановленный объект, связанный с ее именем, позволяет еще раз взглянуть на родной город глазами поэта.

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме был открыт 24 июня 1989 года, а историческая лестница вошла в экскурсионный маршрут в 1992 году. Реставрация её первоначального облика началась в прошлом году и обошлась примерно в 19 миллионов рублей.

Южный садовый флигель Фонтанного Дома был построен в 1845 году архитектором Иеронимом Корсини. Позже здание было перестроено под жилые помещения, а в начале XX века появился третий этаж с квартирой №44, где жила Ахматова. Отсюда она уезжала из блокадного Ленинграда в эвакуацию.

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Фото: Правительство Петербурга