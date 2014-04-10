Продажи новых авто в Петербурге ушли в минус

Несмотря на месячный спад, общие показатели семи месяцев остаются в "зеленой зоне".

В июле 2026 года автомобильный рынок Северной столицы показал отрицательную динамику. По данным Минпромторга, дилеры реализовали 6834 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 6% меньше показателя июля 2025 года.

Как поясняет автоэксперт Денис Гаврилов, падение стало вторым за год после январского снижения на 12%. Главная причина – аномально высокая база прошлого года. Летом 2025 года покупатели массово скупали автомобили мощностью свыше 160 л.с., опасаясь резкого повышения утилизационного сбора, благодаря чему продажи тогда впервые превысили 7 тысяч единиц. В текущем году подобного ажиотажа не наблюдается.

Несмотря на месячный спад, общие показатели семи месяцев остаются в "зеленой зоне": с начала года продано 43 493 машины (+6% к прошлому году).

Ранее мы сообщили о том, что рынок автомобилей с пробегом в Петербурге вырос на 12%.

Фото: Piter.TV

