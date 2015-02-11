Беглов подтвердил строительство второго вестибюля у станции метро "Приморская"

Сооружение будет включать один подземный и один наземный этаж.

Губернатор Александр Беглов и члены городского правительства утвердили проект планировки территории для размещения второго вестибюля станции метро "Приморская". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Новый вестибюль будет расположен на улице Беринга напротив домов № 36 и № 38. Стыковка с существующей станцией предусмотрена через галерею, которая ведет от наклонного хода к поперечной камере станции с юго-восточной стороны.

С 2019 года в Петербурге открыли шесть новых станций. "Приморская" начала работать в 1979 году и за это время вокруг нее появились новые жилые кварталы.

Городу нужен ещё один вестибюль у "Приморской", чтобы повысить пропускную способность станции и уровень комфорта петербуржцев Александр Беглов, губернатор.

Согласно проекту, пропускная способность второго вестибюля составит более 8 тысяч человек в час. Это существенно разгрузит основной вестибюль и улучшит комфорт для пассажиров Васильевского острова.

Также Беглов поручил разработать схему движения наземного транспорта с учетом нового вестибюля у станции метро "Приморская".

Ранее мы сообщали, что на площади имени Юрия Темирканова разместится выход из строящейся станции метро "Театральная".

Фото: пресс-служба Смольного