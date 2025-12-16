Беглов поздравил петербуржцев с Днем ЕАЭС, отметив роль города как транспортного хаба

Губернатор отметил особую роль города в развитии евразийской интеграции. По его словам, Петербург стал мощным транспортным хабом, а его промышленная база обеспечивает кооперацию с партнерами по ЕАЭС.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к жителям города по случаю Дня Евразийского экономического союза, который отмечается 29 мая. Эта дата приурочена к событию 2014 года, когда президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали Договор о создании организации. Союз объединил страны с общей историей и близкими ценностями, став опорой для плодотворного сотрудничества.

Глава города подчеркнул, что Петербург по праву занимает особое место в развитии евразийской интеграции. По его словам, город сегодня превратился в мощный транспортный хаб. Порты и логистические коридоры Северной столицы связывают страны Союза, формируя единую сеть и открывая новые возможности для торговли. Беглов также отметил, что промышленная база Петербурга становится опорой для глубокой кооперации с партнерами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизской Республики и других государств.

В настоящее время на страны ЕАЭС приходится около 8,5 процента внешнеторгового оборота Петербурга. Ключевым партнером выступает Белоруссия. Совместная работа с республикой приносит ощутимые результаты для развития инфраструктуры.

Северная столица вместе с партнерами реализует идеи всесторонней кооперации. Государства ценят опыт Петербурга в создании современных ситуационных центров. Кроме того, город является лидером по гуманитарным инициативам Союза, включая молодежные программы и поддержку образования. Губернатор поблагодарил всех, кто вносит вклад в развитие евразийской интеграции.

Ранее Piter.TV сообщал, что Беглов поздравил Патриарха Кирилла с Днём тезоименитства.

Фото: Смольный