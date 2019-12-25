Более 80 тонн опасных отходов собрали экослужбы

Также проведены работы по очистке водных объектов, откуда вывезено 10 квадратных метров мусора.

С 27 июля по 2 августа аварийные службы Петербурга обработали 470 обращений от горожан по экологическим вопросам. Специалисты ГБУ "Экострой" совершили 22 выезда на места загрязнений, включая случаи обнаружения ртути и нефтепродуктов.

В ходе работ было собрано 2 кг ртутьсодержащих отходов и 18 люминесцентных ламп. Сотрудники и суда СПб ГКУ "Пиларн" проверили сообщения о разливах нефти, обработав участки рек и каналов активной пеной.

На других объектах следов нефтеразливов не выявлено.Через городскую систему сбора от населения принято 80,4 тонны опасных отходов. Связаться с мобильной дежурной службой комитета по природопользованию можно круглосуточно по телефону 417-59-36. Дополнительная информация предоставляется по номерам +7 (812) 417-59-29 и +7 (931) 326-51-85.

Ранее Росприроднадзор выявил загрязнение почв и вод на полигоне ТБО во Всеволожском районе.

Фото: gov.spb.ru