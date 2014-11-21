Росприроднадзор выявил загрязнение почв и вод на полигоне ТБО во Всеволожском районе

В настоящее время производится расчет вреда, причиненного почвам.

Возле деревни Лепсари состоялась внеплановая проверка полигона твердых бытовых отходов. Инспекция Росприроднадзора была инициирована после пожара, который произошел на территории свалки в апреле текущего года.

Специалисты ведомства зафиксировали ряд экологических нарушений. В их числе – искажение экологической информации, загрязнение земель и подземных вод, а также несоблюдение технологии пересыпки размещенных отходов и нарушение правил обращения с ними.

В настоящее время производится расчет вреда, причиненного почвам. Полученную сумму предъявят компании для возмещения ущерба. Кроме того, ведется работа по привлечению к административной ответственности должностного и юридического лица.

Ранее мы сообщили о том, что судовладелец заплатит 250 тысяч рублей за якорь, затонувший в Финском заливе.

Видео: МАКС / СЗМУ Росприроднадзора