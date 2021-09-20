Финал конкурса "Лидеры строительной отрасли" пройдет в Саратове

Финалистов конкурса ожидает насыщенная деловая программа.

С 13 по 16 августа в Саратове состоится финал VI Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли", который объединит 300 профессионалов со всей России. В мероприятии примут участие руководители, топ-менеджеры и специалисты, прошедшие многоэтапный отбор, сообщил портал "Строительный Петербург".

Для участников подготовили насыщенную программу, которая включает стратегические сессии, экспертные дискуссии и образовательные интенсивы. Но главным событием для финалистов станет защита собственных проектов. Их будут оценивать представители федеральных ведомств, руководители крупнейших строительных корпораций и экспертное сообщество.

Конкурс "Лидеры строительной отрасли" стал одной из лучших площадок для обмена практиками и формирования новых управленческих решений, которые определят вектор развития строительной отрасли России на ближайшие годы.

Фото: сайт конкурса управленцев "Лидеры строительной отрасли"