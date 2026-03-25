По данным следствия, фигуранты оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств.

В Саратове полиция уличила учредителя и руководителя фирмы в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным следствия, фигуранты оказывали услуги по нелегальному обналичиванию денежных средств. Они выводили деньги на счета подконтрольных фирм по фиктивным основаниям. Сообщники получали процент за теневые финансовые операции. Доход от криминального бизнеса составил более 14 млн рублей.

Также сообщается, что подозреваемые были причастны к реализации незаконных схем, связанных с уклонением от уплаты налогов. Их задержали сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков они обнаружили и изъяли 350 печатей различных организаций, электронные цифровые подписи, банковские карты и электронные носители информации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: ГУ МВД России по Саратовской области