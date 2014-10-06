В Тамбовской области пресекли деятельность группы, скупавшей банковские карты для теневых операций. Об этом сообщили в пресс-службе УМДВ по региону.

По данным следствия, злоумышленники в августе 2025 года организовали нелегальный бизнес по приобретению чужих банковских карт и связанных с ними онлайн-кабинетов в приложениях финансовых организаций. По указанию анонимных кураторов они использовали платежные средства в незаконных финансовых операциях в интересах различных интернет-площадок, получая за это вознаграждение.

При обыске в арендованной подозреваемыми в Московской области квартире тамбовская полиция обнаружила и изъяла два POS-терминала, порядка 80 дебетовых банковских карт и более 60 смартфонов с активированными сим-картами. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Тамбовской области