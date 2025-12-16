Дональд Трамп сообщил, что документы будут подписаны 19 июня.

Ормузский пролив будет полностью открыт в течение 30 дней с момента подписания соглашения между Ираном и США. Соответствующими сведениями с общественностью поделились представители иранского новостного агентства Mehr. По данным источников СМИ, в течение месяца американская администрация обязуется снять морскую блокаду с морских портов Ирана и вывести свой воинский контингент из тех районов, что граничат с исламской республикой. Лидер Белого дома поблагодарил российского коллегу Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за содействие в урегулировании вооруженного конфликта с Ираном. Также Дональд Трамп заявил о немедленном снятии морской блокады с исламской республики и дал "разрешение" открыть акваторию Ормузского пролива для бесплатного прохода судов. Известно, что полностью пролив будет открыт "для разминирования" после 19 июня, когда стороны подпишут друг с другом соглашение.

Напомним, что мирные переговоры о приостановке на 20 лет обогащения урана Ираном все еще ведутся. Однако вашингтонская администрация может устроить отказ со стороны исламской республики от обогащения урана на 15 лет. Кросме этого США пока не будут заниматься изъятием запасов ядерного топлива Тегерана.

Мы займемся ядерной пылью позже, когда будем готовы войти и сделать это. Я бы сказал, что в течение следующего месяца или двух спешить некуда. Дональд Трамп, глава США

В том случае, если итоговое соглашение с Ираном все же не будет достигнуто, то Белый дом либо возобновит военную операцию на Ближнем Востоке, либо возьмет на себя роль "стража Ближнего Востока" в обмен на 20 процентов от доходов всего региона.

Трамп: ВС США провели через Ормузский пролив свыше 200 судов, включая танкеры.

Фото: