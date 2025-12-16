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Трамп: ВС США провели через Ормузский пролив свыше 200 судов, включая танкеры
Сегодня, 16:19
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Трамп: ВС США провели через Ормузский пролив свыше 200 судов, включая танкеры

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Глава США напомнил об успехах военных в противодействии Ирана в акватории пролива.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп утверждает, что Вооруженные силы США провели за последние дни через Ормузский пролив свыше 200 судов, в том числе нефтеналивные танкеры. Соответствующее заявление иностранный политический лидер сделал своим подписчикам через собственную социальную сеть Truth Social. Глава государства из вашингтонской администрации пояснил, что в мае он отдал приказ Пентагону выполнить секретную задачу для того, чтобы поддержать прохождение нефтеналивных танкеров и прочих коммерческих судов через акваторию Ближнего Востока.

Сегодня я рад объявить о том, что в результате этих усилий более 100 млн баррелей нефти было транспортировано через пролив, и они попали на открытый рынок. Свыше 200 коммерческих судов безопасно прошли через пролив.

Дональд Трамп, глава США

Дональд Трамп уверен, что успешные усилия в регионе стали возможными потому, что именно США, а не иранское руководство в реальности контролируют Ормузский пролив. 

Иран после ударов США закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов.

Фото: Белый дом

Теги: truth social, белый дом, ближний восток, дональд трамп, иран, ормузский пролив
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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