Иран после ударов США закрыл Ормузский пролив для танкеров и торговых судов

В КСИР рассказали об ответе на атаку ВС США по Ирану.

Правительство тегерана после недавних ракетных ударов со стороны американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе закрыл проход через Ормузский пролив для всех судов. Соответствующее заявление в публичное пространство выпустила пресс-служба местного центрального штаба военного командования Вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия". Чиновники пояснили, что в ночь на 11 июня ВС США начали наносить новые удары по стране Ближнего Востока. По информации от западного журналиста Axios Барака Равида, военнослужащие из Пентагона атаковали цели, размещенные на юге исламской республики. Местные СМИ уведомили читателей о взрывах, которые зафиксированы в таких городах, как Минаб, Мохр и Бендер-Аббас. Серия из четырех взрывов прогремела также на острове Сирик. Силы противовоздушной обороны (ПВО) работали в Тегеране и на юге Ирана.

В связи с продолжением злодейства со стороны США... с настоящего момента Ормузский пролив объявляется закрытым для движения любых типов судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. заявление Генерального штаба Ирана

Позднее в Военно-морских силах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили общественности о том, что приближение любого корабля или судна к проливу будет расцениваться иранским руководством как "сотрудничество с врагом". В КСИР призвали экипажи не покидать морских портов, расположенных в Персидском и Оманском заливах.

США уступают свои позиции в Персидском заливе России и Китаю.

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