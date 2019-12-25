Хуснуллин заявил о необходимости проработать ж/д выход к Индийскому океану

В России рассказали о готовности строительной отрасли осваивать дополнительное финансирование.

Москве необходимо проработать железнодорожный выход к Индийскому океану на случай рисков в Босфоре и Ормузском проливе. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал российский вице-премьер Марат Хуснуллин. Чиновник из федерального правительства пояснил, что на текущий момент строительная отрасль нуждается в долгосрочном финансировании. Уже сейчас сфера может освоить дополнительно около триллиона рублей ежегодно. Если власти смогут гарантировать такой объем денежной поддержки на протяжении следующих пяти лет, то страна нарастит мощности и построит еще больше.

Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Напомним, что из-за вооруженного конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке возникли проблемы с гражданским судоходством через Ормузский пролив. Под удары США и Израиля попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции (элитные части Вооруженных сил Ирана) сообщили общественности о проведении масштабной ответной операции. Бойцы атаковали территорию еврейского государства и американские военные объекты, расположенные в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. Дополнительно в Иране приняли решение закрыть акваторию Ормузского пролива для кораблей, связанных с США, Израилем и странами, поддержавшими агрессию в отношении исламской республики. Через Ормузский пролив транспортируется примерно 25 процентов мировых объемов торговли нефтью и около 20 процентов сжиженного природного газа (СПГ).

Хуснуллин: регионы получили право принимать участие в развитии федеральных дорог.

Фото: Правительство России