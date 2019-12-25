В CENTCOM рассказали о проводимой операции наа Ближнем Востоке.

Американские представители корпуса морской пехоты провели досмотр нефтяного танкера Wen Yao в акватории Оманского залива в рамках проводимой морской блокады против Ирана. Соответствующими даннеыми с аудиторией поделились сотрудники пресс-службы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) через социальные сети.

Морские пехотинцы США из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты проводят досмотр с целью проверки на борту танкера Wen Yao в Оманском заливе 16 июля. официальное заявление командования CENTCOM

Ранее президент-республиканец Дональд Трамп из Белого дома объявил о том, что бойцы США вновь вводят морскую блокаду в отношении Тегерана, а остальные ближневосточные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник, в 23 часа вечера по московскому времени.

КСИР Ирана заявил об ударах по складам оружия США в Бахрейне.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / U.S. Central Command