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В Петербурге завершили благоустройство сквера ВДВ
Вчера, 17:30
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В Петербурге завершили благоустройство сквера ВДВ

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Финальным пунктом стала установка мемориала, посвященного десантникам.

Сквер ВДВ, расположенный на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в Петербурге, получил свой завершенный вид. Финальным пунктом стала установка мемориала, посвященного десантникам, сообщил глава городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко. 

Объект открыли 6 августа. Ранее, в 2025 году, выполнили комплексное обновление участка. Были сделаны удобные пешеходные дорожки и наружное освещение, также разместили скамейки и урны. 

Территория, созданная с учетом пожеланий ветеранов ВДВ, отличается строгой стилистикой, однако сделано все, чтобы здесь могли погулять и отдохнуть жители района. 

Сергей Петриченко, председатель комблага 

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Корнея Чуковского уложили более 7 тыс. квадратных метров асфальта. 

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко 

Теги: благоустройство, сквер вдв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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