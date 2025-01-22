В Петербурге завершили благоустройство сквера ВДВ

Финальным пунктом стала установка мемориала, посвященного десантникам.

Сквер ВДВ, расположенный на пересечении улицы Десантников и Петергофского шоссе в Петербурге, получил свой завершенный вид. Финальным пунктом стала установка мемориала, посвященного десантникам, сообщил глава городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Объект открыли 6 августа. Ранее, в 2025 году, выполнили комплексное обновление участка. Были сделаны удобные пешеходные дорожки и наружное освещение, также разместили скамейки и урны.

Территория, созданная с учетом пожеланий ветеранов ВДВ, отличается строгой стилистикой, однако сделано все, чтобы здесь могли погулять и отдохнуть жители района. Сергей Петриченко, председатель комблага

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Корнея Чуковского уложили более 7 тыс. квадратных метров асфальта.

Фото: ВКонтакте / Сергей Петриченко