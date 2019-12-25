В Петербурге МО выполнили план по благоустройству дворов на 80%

К концу сентября работы выполнены на 345 объектах.

В Петербурге администрации муниципальных образований на 80% выполнили планы благоустройства дворов. В этом агротехническом периоде они получили более 450 ордеров, рассказали 29 сентября в Государственной административно-технической инспекции.

В планах муниципальных властей были работы по ремонту асфальта, а также по комплексному благоустройству и формированию новых общественных пространств в рамках программ "Петербургские дворы" и "Мой двор". К концу сентября работы выполнены на 345 объектах.

В частности, инспекторы ГАТИ зафиксировали завершение работ на улице Курчатова, 4, Малой Карпатской улице, 21, где заменили асфальт во дворах, на проспекте Луначарского, 33/2, проспекте Энергетиков, 54, Дунайском проспекте, 5/7: тут установили детские площадки. На Приозерском шоссе, 12, Юкковском шоссе, 14, у жителей появились комфортные зоны отдыха.

Больше всего работ выполнили в Выборгском (66), Петродворцовом (49), Невском (42), Приморском (33) и Московском (31) районах.

Ранее на Piter.TV: на улице Вавиловых благоустроили двор в космическом стиле.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга