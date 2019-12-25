С начала года ГАТИ Петербурга выдала более 2,4 тыс. ордеров на дорожные работы

Треть из них связана с прокладкой инженерных сетей.

В Петербурге с начала 2026 года Государственная административно-техническая инспекция выдала свыше 2,4 тыс. ордеров на работы на дорогах. Треть из них связана с прокладкой инженерных сетей.

За этими цифрами стоит масштабный ремонт Петербургского и Выборгского шоссе, Большого проспекта В. О., Рощинского и Волхонского шоссе, Литейного моста и других объектов. А при восстановлении Невского проспекта ГАТИ заранее скоординировала этап с прокладкой сетей на перекрестке с Исполкомской улицей, что позволило не вскрывать свежее покрытие повторно. С 13 сентября на главной магистрали обновляют тротуары с ограничением движения по 15 октября.

В прошлом году осенью ГАТИ выдала 821 ордер – на 27% больше, чем в 2024-м, когда оформили 647 ордеров. Сколько будет в этом году, покажет время.

Ранее мы рассказывали о том, что благодаря прокуратуре отремонтировали дороги Приморского района.

Фото: пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга