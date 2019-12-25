В Петербурге за девять месяцев закрасили более 250 надписей с рекламой наркотиков

В работе применяются камеры системы "Безопасный город".

За девять месяцев 2026 года в Петербурге закрасили свыше 250 надписей с рекламой запрещенных веществ. Речь идет о случаях, когда их выявляли операторы Центра комплексного контроля городского хозяйства, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В работе применяются камеры системы "Безопасный город". Как только оператор или нейросеть находят подобные надписи, они попадают в зону с приоритетным сроком устранения.

Нанесение подобных надписей полиция может квалифицировать не только как хулиганство, но и как склонение к потреблению наркотических средств с возможным лишением свободы от трех до пяти лет. Пресс-служба ГАТИ

Ранее на Piter.TV: двое граффитистов разрисовали здание напротив ТЦ "Галерея".

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга