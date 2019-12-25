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В Петербурге за девять месяцев закрасили более 250 надписей с рекламой наркотиков
Сегодня, 9:27
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В Петербурге за девять месяцев закрасили более 250 надписей с рекламой наркотиков

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В работе применяются камеры системы "Безопасный город".

За девять месяцев 2026 года в Петербурге закрасили свыше 250 надписей с рекламой запрещенных веществ. Речь идет о случаях, когда их выявляли операторы Центра комплексного контроля городского хозяйства, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В работе применяются камеры системы "Безопасный город". Как только оператор или нейросеть находят подобные надписи, они попадают в зону с приоритетным сроком устранения. 

Нанесение подобных надписей полиция может квалифицировать не только как хулиганство, но и как склонение к потреблению наркотических средств с возможным лишением свободы от трех до пяти лет. 

Пресс-служба ГАТИ 

Ранее на Piter.TV: двое граффитистов разрисовали здание напротив ТЦ "Галерея". 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати, наркотики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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