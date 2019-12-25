Прокуратура Красносельского района потребовала от организации обеспечить трудоустроенных подростков средствами защиты

Исполнение требований надзорного ведомства взято прокуратурой района на строгий контроль.

В одной из организаций Красносельского района прокуратура выявила нарушения трудового законодательства. Несмотря на то, что предприятие создало рабочие места для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, принятые на работу несовершеннолетние сотрудники не получили положенные средства индивидуальной защиты в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По итогам проверки прокурор внес руководству организации официальное представление об устранении нарушений.

Исполнение требований надзорного ведомства взято прокуратурой района на строгий контроль.

Ранее мы сообщили о том, что во Фрунзенском районе 22-летнему петербуржцу предъявили обвинение в краже мопеда.

Фото: Piter.TV