Прокуратура Красносельского района потребовала от организации обеспечить трудоустроенных подростков средствами защиты

В одной из организаций Красносельского района прокуратура выявила нарушения трудового законодательства. Несмотря на то, что предприятие создало рабочие места для трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет, принятые на работу несовершеннолетние сотрудники не получили положенные средства индивидуальной защиты в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По итогам проверки прокурор внес руководству организации официальное представление об устранении нарушений.
Исполнение требований надзорного ведомства взято прокуратурой района на строгий контроль.
Ранее мы сообщили о том, что во Фрунзенском районе 22-летнему петербуржцу предъявили обвинение в краже мопеда.
Фото: Piter.TV
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