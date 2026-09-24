Иностранцев задержали и депортировали из РФ после поножовщины у ТРК на улице Дыбенко

Оперативно действуя по горячим следам, сотрудники полиции на Товарищеском проспекте задержали группу подозреваемых – семерых выходцев из государств Средней Азии в возрасте от 22 до 33 лет.

В ночь на 21 сентября в полицию Невского района поступил вызов о ножевом ранении мужчины, которое произошло напротив торгово-развлекательного комплекса на улице Дыбенко. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывший на место наряд патрульно-постовой службы установил обстоятельства происшествия. Между группой мужчин вспыхнул словесный конфликт из-за долговых обязательств, который быстро перерос в драку. В ходе потасовки один из участников получил ножевое ранение запястья.

Оперативно действуя по горячим следам, сотрудники полиции на Товарищеском проспекте задержали группу подозреваемых – семерых выходцев из государств Средней Азии в возрасте от 22 до 33 лет. Среди них находился и сам пострадавший.

Мужчина с ранением был госпитализирован в медицинское учреждение в удовлетворительном состоянии. Остальных доставили в отдел полиции для разбирательства. У одного из задержанных изъяли нож, а у двоих выявили нарушение миграционного законодательства – они находились на территории России незаконно. В отношении всех участников конфликта принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации. Пятеро из них уже депортированы на родину.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково петербуржец пытался отправить в Британию 260 блоков сигарет.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти